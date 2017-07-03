فعالية الطيران الشراعي ترصد مناظر العقيق

الباحة - واس | Tuesday, 04 July 2017 - 00:00 am

وثقت فعالية الطيران الشراعي بمحافظة العقيق بالباحة أمس، المناظر الخلابة للمحافظة من السماء، وذلك ضمن فعاليات مهرجان صيف العقيق 38، والمقامة بجوار دوار السارية بالمحافظة. ولقت الفعالية اهتمام الزوار والاستمتاع بمشاهدة العروض والتشكيلات التي حلقت في سماء المهرجان.

وأثنى رئيس الفريق الكابتن عالي الميموني، على الجهود التنظيمية للمهرجان، وما وفر للفريق من إمكانات وتسهيلات، وقال ما يميز هذا المهرجان المساحة الكبيرة للموقع وطريقة التنظيم وتوزيع الفعاليات، مؤملاً أن تكون هذه المشاركة نواة لمشاركات دائمة في المنطقة.

يذكر أن مهرجان صيف العقيق يحظى بالعديد من المهرجانات من ضمنها المهرجان الشعبي، والفروسية، والخيل والخيال، والتمور، والتسوق والترفيه، ومرحباً هيل.