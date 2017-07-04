رئيس الاتحاد الآسيوي يصف أداء المرداسي في "القارات" بالمشرف

الرياض ـــ الرياضية | Tuesday, 04 July 2017 - 13:47 pm

تلقى طاقم التحكيم السعودي المشارك في قيادة مباريات كأس القارات 2017 بروسيا والمكون من حكم الساحة فهد المرداسي، والحكمان المساعدان عبدالله الشلوي ومحمد العبكري، خطاب تهنئة من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة وذلك عقب اختتام بطولة كاس القارات الأحد الماضي.



وقال سلمان آل خليفة في خطابه: "نحن سعداء بالأداء الذي قدمتموه في البطولة، قدمتم الصورة المشرّفة للحكام الآسيويين أمام العالم، وكنتم خير مثال يحتذى فيه للحكام الآسيويين، ونتطلع منكم تقديم المزيد من النجاحات في المستقبل".





من جانبه، ثمّن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت دعم رئيس الاتحاد الآسيوي للحكام السعوديين، مؤكدًا أن ما قدمه فهد المرداسي وزملاؤه دليل على تطور الحكم السعودي.



وبيّن رئيس الاتحاد عادل عزت أن النجاح الذي قدمه الطاقم السعودي نجاح للتحكيم والرياضة السعودية بشكل عام، موضحًا أن هذا النجاح يعد حافز على تقديم مزيد من العمل والتطوير.





يذكر أن طاقم التحكيم السعودي نجح في قيادة مباراة المكسيك وروسيا في دور المجموعات من بطولة كأس القارات 2017، ولقاء البرتغال والمكسيك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.