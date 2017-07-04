الاتحاد الآسيوي ينظم أول مؤتمر لبطولات الدوري الرائدة في آسيا

كوالالمبور - الرياضية | Tuesday, 04 July 2017 - 15:11 pm

اختتمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم الثلاثاء النسخة الأولى من مؤتمر بطولات الدوري الرائدة في قارّة آسيا، والذي يهدف من خلاله الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتعزيز الاستقرار المالي في هذه البطولات، ضمن برنامجه في تطوير مسابقات الدوري المحلي بالقارة، بمشاركة ممثلين عن أبرز بطولات الدوري، والتي تأهلت أنديتها بشكل مباشر إلى دوري أبطال آسيا 2017 م، وتشمل السعودية وأستراليا والإمارات وقطر وهونغ كونغ والعراق واليابان وكوريا الجنوبية وإيران وتايلاند وأوزبكستان.



وتعرف المشاركون خلال المؤتمر على وضع الممارسات المالية المحلية للأندية المشاركة في بطولة دوري الأبطال، اتضح على إثره أن الاستقرار المالي لتلك المسابقات والأندية المشاركة بها يجب أن يحظى باهتمام أكبر، حيث أكد ويندسور جون الأمين العام للاتحاد القاري على أنه يجب تأمين المستقبل المالي، من أجل تحقيق أفضل خطط التوفير وصنع أفضل اللاعبين والمدربين، مضيفاً:" الهدف الرئيسي لهذا المؤتمر هو تحسين نظام تراخيص الأندية، مما سيكون له تأثير على الاحترافية ونوعية إدارة الأندية، ويمكن معًا أن نحقق مستقبل مشرق تحت شعار آسيا واحدة، هدف واحد".



يُذكر أن رابطة دوري المحترفين السعودي شاركت في هذا المؤتمر، ممثلةً بالمدير التنفيذي المكلف ومدير إدارة التراخيص عبدالعزيز الحميدي، وعضو إدارة التراخيص ثامر المرشد.