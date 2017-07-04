الحكام يغادرون غداً إلى معسكر فالنسيا

الرياض - الرياضية | Tuesday, 04 July 2017 - 16:00 pm

ينطلق غداً الأربعاء المعسكر الإعدادي لحكام الدوري السعودي للمحترفين في مدينة فالنسيا الاسبانية والذي يستمر حتى الخامس عشر من شهر يوليو الجاري.



وتجري اللجنة غدًا الأربعاء "قبيل المغادرة إلى اسبانيا" اختبارات اللياقة البدنية للحكام الذين تم استدعاءهم للمعسكر تحت إشراف عضو اللجنة مرعي العواجي للوقوف على جاهزيهم البدنية .

وسيشتمل المعسكر على تمارين اللياقة البدنية ومحاضرات حول التعديلات الجديدة لقانون تحكيم كرة القدم واختبارات في القانون والفيديو، ومراجعة عدد من اللقطات التحكيمية في الموسم الرياضي الماضي وقرارات منطقة الجزاء واختبارات على تقنية حكم الفيديو المساعد التي سيتم الاستفادة منها الموسم الرياضي المقبل، حيث سيتم التطبيق من خلال ست مباريات ودية.



وسيشرف على المعسكر الخارجي رئيس اللجنة الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ الذي كان قد استدعى (15) حكم ساحة و(20) حكم مساعد للمغادرة لهذا المعسكر، وضمت القائمة الأسماء التالية:



محمد الهويش، خالد الطريس، شكري الحنفوش، عبدالرحمن السلطان، سلطان الحربي، خالد صلوي، محمد القرني، عبدالرحمن الشهري، صالح الهذلول، فيصل البلوي، ماجد الشمراني، سامي الجريس، محمد الاسماعيل، عبدالله النحيت، حسين أبو شاهين. فيما ضمت قائمة الحكام المساعدون بدر الشمراني، فهد العمري، عبدالرحيم الشمري، خلف زيد، هشام الرفاعي، ياسر السلطان، فيصل القحطاني، عبدالعزيز الأسمري، أحمد فقيهي، علي القرني، ماجد الناصر، عيسى الخيبري، محمد الشهري، إبراهيم الدخيل، عمر الجمل، بليغ الرمضان، ماجد سرور، مؤيد المسجن، محمد الويحيمر، وحسن النحيت.