طاقم تحكيم سعودي في دور الـ8 الآسيوي

الرياض - الرياضية | Tuesday, 04 July 2017 - 17:26 pm

كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم تحكيم سعودي بقيادة الدولي فهد المرداسي ومساعداه الدوليان عبدالله الشلوي ومحمد العبكري، والحكم الإضافي الأول الدولي تركي الخضير والحكم الأضافي الثاني السنغافوري محمد تقي والحكم الرابع السنغافوري لي تزو ليانج.



وذلك لتحكيم مباراة أوراوا الياباني و كواساكي الياباني، في إياب دور الثمانية ضمن دوري أبطال آسيا 2017، والتي تقام على ملعب سايتاما يوم الأربعاء 13 سبتمبر.



يذكر أن هذه هي المره الأولى التي يتم فيها تطبيق نظام الحكام الإضافيين في تاريخ المسابقات في الاتحاد الآسيوي.