موراتا في طريقه إلى مانشستر يونايتد

مدريد - رويترز | Monday, 03 July 2017 - 17:18 pm

ذكرت وسائل إعلام إسبانية اليوم الثلاثاء، بأن الإسباني الفارو موراتا مهاجم ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اقترب كثيراً من الانتقال لمانشستر يونايتد مقابل 70 مليون يورو (80 مليون دولار).



والتقطت صورة لوالد اللاعب بصحبة وكيل أعماله خوانما لوبيز في ملعب سانتياجو برنابيو اليوم، للاجتماع مع مسؤولي بطل أوروبا، وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن الطرفين على وشك إنهاء الصفقة بنهاية الأسبوع الحالي.



وسيغادر يونايتد بطل الدوري الأوروبي إلى الولايات المتحدة يوم الأحد المقبل لبدء الاستعداد للموسم الجديد، حيث سيواجه ريال مدريد في سانتا كلارا قبل مواجهته مجددا في السوبر الأوروبي في الثامن من الشهر المقبل.



وسجل موراتا مهاجم يوفنتوس السابق 20 هدفاً في كافة المسابقات الموسم الماضي وبدأ 17 مباراة ليتصدر مهاجمي الفريق في عدد الأهداف.



كما طور موهبته في تسجيل الأهداف الحاسمة، وبينها أهدافه أمام سبورتنج لشبونة وفياريال وأتليتيك بيلباو.



وشارك موراتا المتخرج من أكاديمية ريال مدريد، لأول مرة مع الفريق في 2010 تحت قيادة جوزيه مورينيو، المدرب الحالي ليونايتد، ورغم ذلك انتقل ليوفنتوس في 2014 وعاد بعدها بعامين، عندما قام ريال مدريد بتفعيل شرط إعادة شرائه.



وبدى موراتا حاسماً في موسمه الأخير مع ريال مدريد، مثلما كان مع يوفنتوس حينما قاده لنهائي دوري أبطال أوروبا 2015، عندما أحرز هدف التعادل في قبل النهائي أمام ريال مدريد وهدف الفريق الإيطالي في الخسارة 3-1 أمام برشلونة في النهائي.



وفشل موراتا (24 عاماً) في المشاركة بشكل أساسي مع يوفنتوس أو ريال مدريد رغم دوره الحاسم، لكن في حال انتقاله ليونايتد من المتوقع أن يصبح الخيار الأول في الهجوم بعد رحيل زلاتان إبراهيموفيتش بعد تعرضه لإصابة خطيرة في ركبته في أبريل نيسان الماضي.