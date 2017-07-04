نواف بن سعد: مسؤوليتي إسعاد جماهير الهلال

الرياض - الرياضية | Tuesday, 04 July 2017 - 19:19 pm

أبدى الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال، بأن سبب إبرامه صفقات اللاعبين الكثيرة، هو حرصه على زيادة المنافسة بين اللاعبين في الفريق الأول، مشيراً إلى أن جميع التعاقدات جاءت بتوصية من رامون دياز المدير الفني للفريق.



وقال رئيس الهلال عبر الحساب الرسمي لنادي الهلال في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد إعلان التوقيع مع الثنائي حسن كادش ومحمد كنو": "تمكنّا من الحصول على توقيع حسن كادش ومحمد كنو، إلى جانب الصفقات السابقة مختار فلاته وعلي آل بليهي وعمر خربين، وهدفنا هو إسعاد جمهور الهلال".



وزاد: "الجمهور الهلالي دائماً يؤازر الفريق ويستحق أن يفرح، وأشكر أعضاء شرف الهلال الذين يقفون خلف ناديهم ويدعمون أي مجلس إدارة، فلهم دور كبير في إنجازات الفريق".



وأضاف: "هناك مبدأ يحرص عليه مجلس الإدارة، بالتعاون مع الجهاز الفني، وهو أن لا يكون هناك فرق في مستوى اللاعب الأساسي والبديل، حتى يرتفع المستوى العام، وهذا ما دفعنا للتعاقد مع اللاعبين المميزين".



هذا وقد أنهت إدارة نادي الهلال إجراءات انتقال الحارس العماني المحترف في الدوري الإنجليزي، فيما لم يتبق سوى الإعلان الرسمي، كما أشارت مصادر إلى اقتراب الإدارة الزرقاء من إعلان التوقيع مع مهاجم أرجنتيني، خلفاً للمهاجم البرازيلي ليو بوناتيني.