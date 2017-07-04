غداً.. النصر يخوض أولى ودياته أمام يوفنتوس

تركيا - الرياضية | Tuesday, 04 July 2017 - 21:10 pm

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عند الساعة الخامسة والنصف من مساء غدا الأربعاء أول مباراة ودية له في معسكره بتركيا أمام فريق يوفنتوس بوخارست الروماني، وذلك على ملعب منتجع فنربخشة.



وكان الفريق النصراوي قد أجرى مساء اليوم تدريبا له وسط أجواء ماطره وضباب كثيف واشتمل التدريب في بدايته على جري حول الملعب تلا ذلك تدريبات لياقية على كامل الملعب قسم بعدها المدرب اللاعبين لمجموعتين.



وشهد تدريب النصر اليوم الثلاثاء مشاركة اللاعب عبدالعزيز الجبرين بعد انضمامه للمعسكر، في حين أراح الجهاز الطبي اللاعب احمد الفريدي لشعوره بشد خفيف في عضلة الفخذ.