الهلال يصل إلى المليونية السابعة في "تويتر"

الرياض - الرياضية | Tuesday, 04 July 2017 - 21:17 pm

وصل الحساب الرسمي لنادي الهلال في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الثلاثاء إلى 7 ملايين متابع، كأول نادي عربي وآسيوي يصل لهذا الرقم في موقع التواصل الشهير، ودشن الهلاليون حسابهم الرسمي على "تويتر" في أبريل ٢٠٠٩، ما يعني مرور 8 سنوات تقريباً على تدشينه، ويزداد تفاعل الجماهير الهلالية مع حساب ناديهم، خلال الصفقات التي يعلن عنها في الحساب، حيث تعود الهلاليون إعلان جميع مستجدات النادي وصفقاته من خلاله.