في الفتح.. مناورة على نصف الملعب

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Wednesday, 05 July 2017 - 00:00 am

قاد التونسي فتحي الجبال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفتح أول تدريب له بعد عودته من تونس، إذ عاود الفريق تدريباته اليومية ضمن المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي للموسم الرياضي المقبل بعد الفحوصات التي أجراها اللاعبون يوم أمس لدى الراعي الطبي للنادي "مستشفى الموسى التخصصي".

وأجرى الفريق تدريباته مساء أمس الثلاثاء على ملعب النادي الرئيسي، إذ عمد المدرب على تكثيف التمارين اللياقية، إذ خضع اللاعبون إلى تمارين لياقية مكثفة ومتنوعة، بعد ذلك قسم الجبال لاعبي الفريق إلى مجموعتين أجرى من خلالهما مناورة على نصف مساحة الملعب لتختتم بعدها التدريبات بتمارين الإطالة.

من جانب آخر، أعلنت إدارة الفتح الاتفاق مع شركة "روماي" للملابس الرياضية لموسم كروي واحد لتصنيع وتوفير أطقم ملابس فرق كرة القدم في النادي.