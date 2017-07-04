الاتحاد يتدرب في الصالة والمسبح

جدة ـ علي العمري | Wednesday, 05 July 2017 - 00:00 am

رفع حسن خليفة مدرب الفريق الأول لكرة القدم المؤقت من وتيرة التحضيرات الاتحادية من خلال إضافة حصة تدريب صباحية لرفع المعدل اللياقي للاعبين. وقد احتضنت صالة اللياقة البدنية في النادي أمس الحصة التدريبية الصباحية الأولى للفريق الأول لكرة القدم في إطار التحضيرات للموسم الجديد والذي واصل التركيز على التجهيز اللياقي للاعبين، إذ عمل خليفة على رفع الأحمال اللياقية في الجزء الأول من الحصة وفي الجزء الثاني توجه اللاعبون للمسبح من أجل إراحة العضلات.

وفي المران المسائي نوّع المدرب من التدريبات، إذ تركزت في مجملها على اللياقة وتنوعت باستخدام الكرة ومن دونها.

وشهدت الحصة المسائية متابعة أنمار الحائلي رئيس النادي، وأحمد كعكي نائب الرئيس، اللذين حرصا على الحضور لمتابعة سير التحضيرات الأولية.

وعلى صعيد متصل، قدم المدافع الاتحادي عمار الدحيم دعمه لزميله المهاجم عبدالرحمن الغامدي من خلال نشر فيديو خاص بالأخير تبرز إمكاناته الهجومية متمنياً له التوفيق في الموسم المقبل. يشار إلى أن الغامدي عانى في الموسم الماضي من تراجع في المستوى وفقدان للثقة مما سبب ضغطاً جماهيرياً كبيراً عليه قابله اللاعب بالبدء في التحضيرات للموسم الجديد منذ وقت مبكر عمل خلاله على إنقاص وزنه وتحسين بنيته الجسمانية تحت إشراف مدرب خاص.