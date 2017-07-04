هزازي اتفاقي خمس سنوات

الدمام ـ أحمد البريك | Wednesday, 05 July 2017 - 00:00 am

أعلن نادي الاتفاق التعاقد مع علي هزازي لاعب وسط نادي القادسية والمنتخب الأولمبي بعقد يمتد لخمسة أعوام، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده دون أن يتم تجديده. وتمت مراسم التوقيع مساء أمس الثلاثاء في مقر النادي في الدمام، ووقع العقد نيابة عن نادي الاتفاق خالد الدبل رئيس النادي.

وقدم الدبل شكره لمحمد الدوسري عضو لجنة فريق كرة القدم في النادي، ورفيع الشهزاني وسلطان الدوسري وحسين الشقيقي وكلاء أعمال اللاعب لدورهم في حسم المفاوضات مع اللاعب سريعاً.

وضم الاتفاق أيضاً نواف بو عامر لاعب الفريق الأولمبي، إلى قائمة المحترفين في النادي، بعقد يمتد لخمسة أعوام.

كما وقع الاتفاق عقداً مع المدرب معاذ عبدالكريم يتولى بموجبه تدريب الفئات السنية في النادي.

ميدانياً، واصل الصربي ميودراج يسيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتفاق تدريباته اللياقية والبدنية في إطار مساعيه لرفع معدل المخزون اللياقي للاعبين خلال المرحلة الأولى من برنامج الفريق الإعدادي وقبل الدخول في المرحلة الثانية التي ستبدأ في مدينة كارتبيه بتركيا في العاشر من يوليو الجاري.

من جانب آخر، واصل الظهير الأيسر للفريق محمد الزبيدي تدريباته البدنية الخاصة ضمن البرنامج التأهيلي الذي يخضع له منذ تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي للشباب. من جهة أخرى، قررت إدارة نادي الاتفاق عقد الجمعية العمومية العادية يوم الأحد 14 ذي القعدة المقبل الموافق للسادس من أغسطس، إذ سيتم التواصل مع أعضاء الجمعية بشكل مباشر لحضور الاجتماع.