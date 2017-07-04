مهاوي يقترب من الباطن

حفر الباطن ـ طلال القطيني | Wednesday, 05 July 2017 - 00:00 am

بدأ البرتغالي جواكيم ماتشادو مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الباطن أمس مهمته بالإشراف على الفريق بعد وصوله إلى حفر الباطن مساء أمس الأول، إذ قام بجولة على منشأة النادي والملاعب والمرافق.

ثم أجرى حصة تدريبية على الملعب الرئيسيمن جهة أخرى، ينتظر أن تحسم إدارة الباطن خلال اليومين القادمين صفقة انتقال اللاعب الدولي العراقي علاء مهاوي 28 عاماً ويلعب في خانة الظهير الأيمن، إذ يوجد منصور الظفيري المشرف على كرة القدم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي للتوقيع النهائي مع اللاعب.

وتشير المصادر إلى أن تأخر الإدارة في التوقيع مع اللاعب يعود إلى الاختلاف على مدة العقد بين الطرفين، إذ يرغب اللاعب أن تكون مدة العقد عاماً واحداً قابلة للتجديد فيما كانت إدارة الباطن ترغب في التعاقد لمدة ثلاثة مواسم.