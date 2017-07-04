مندش الاتحاد يوافق على عرض الفيصلي

المجمعة ــ عماش الثبيتي | Wednesday, 05 July 2017 - 00:00 am

من المـنـتـظر أن تعـلن إدارة النادي الفيصلي خلال اليومين المقبلين التعاقد مع سلطان منـدش لاعب فريـق الاتحاد السابق لمدة موسمين مقابل مليــــونين ونصف المليون ريال، بعد أن أعطى الأخير موافـقـتـه الرسميـة لإدارة النادي ووقع مخالصة مع الاتحاد.

من جهة أخرى، يصل المحترفان البرازيليـان كوس تافو، وروسي لمديـنـة حرمة غدا للالتحاق بتــدريبات الفريق الأول لكرة القــدم قبل مغادرتــه مساء السبت المقبل لمعسكــره الخارجي في هولندا.

وكان الصــــربي فوك رازافتش المدير الفني لفريق الفـيـصلي قاد تدريـبــات فــريقه مسـاء أمس بعد الفراغ من الكشوفات الطبية واختبارات القيـاس، وشارك في التدريب كل اللاعـبين لأول مرة منذ انطلاقتها قبل ثلاثة أيام.