التعاون يسجل فتحي ويرفض مشاركته إفريقيا

بريدة ـ الرياضية | Wednesday, 05 July 2017 - 00:00 am

أنهت إدارة التعاون إجراءات انتقال مصطفى فتحي لاعب الوسط المصري بنظام الإعارة لموسم واحد، مع أحقية شراء العقد دون الرجوع لناديه الزمالك.

وكان رئيس التعاون محمد القاسم وصل إلى مصر مساء أمس الثلاثاء واجتمع بنظيره مرتضى منصور وحسم الصفقة.

وبدورها أصدرت الإدارة التعاونية تأشيرة الدخول للأراضي السعودية للاعب، توطئة لضمه لمعسكر الفريق الحالي في تركيا.

ورفض القاسم السماح للاعب بالمشاركة مع الزمالك أمام أهلي طرابلس بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

من جهة أخرى، أدى الفريق تدريباته اليومية أمس تحت إشراف البرتغالي جوميز مدرب الفريق ضمن المرحلة الأولى للإعداد للموسم الجديد، واشتملت على تمارين صالة وتمارين تكتيكية.

على صعيد آخر، يصل عند الساعة الـ 11 من صباح اليوم إلى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم السيراليوني الحاج كمارا للالتحاق بتدريبات الفريق.