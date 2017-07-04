الشباب يرفع اللياقة ويضبط التكتيك

الرياض - علي الحدادي | Wednesday, 05 July 2017 - 00:00 am

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أمس الثلاثاء تدريباته في معسكره الخارجي بمدينة سيفيلــد النمساويـــة على فـتـــرتين صباحية ومسائيـة، تركزت الأولى التي انطــلـقت عند الساعة التاسعــة والنصف صباحــاً، على التــدريـبات اللياقية برفــقة الأرجنتيني أخوان ألفانو مدرب اللياقة.

فيما شهـــــدت الحصة المسائية التي انطلــقت عند الساعة الخامــسة والنـصف مـسـاءً بتوقيت النمسا، والتي أشرف عليها سامي الجابر المدير الفني على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية والفنـية، وشارك في التــدريـبـــات التونسي فاروق مصطــفى حارس المرمى الجديد، بعد وصوله مباشرة.