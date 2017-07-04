ريبيروف يجتمع باللاعبين ويقود تدريبات الأهلي

جدة - محمد العيدان | Wednesday, 05 July 2017 - 00:00 am

قاد الأوكراني سيرجي ريبيروف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء أمس الثلاثاء أولى الحصص التدريبيـة على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجـوهــرة) بحضور الأمير فهد بن خالد رئيس النادي ونائبه وليد معاذ وموسى المحياني وبندر الأحمدي أعضاء اللجنة الفنية بالنادي.

واجتمع الأوكراني ريـبـيروف برفقة جهازه الفني مع اللاعبين على أرض الملعب قبل بداية التدريبات للحديث عن برنامج المرحلة المقبلة، ثم بدأت التدريبات بالدوران حول الملعب ثم تمارين لياقة وتمارين استقبال الكرة والتحكم بها، واختتمت بتمارين الضربات الرأسية.

وكان ريبيروف وصل جدة فجر أمس برفقة جهازه الفني المكون من الإسبانيين فيسنتي جوميز مساعد مدرب وخيسوس بيـنـيدو مدرب لياقة، وكان في استقبالهم وليد معاذ نائب رئيس النادي وباسم أبو داوود مشرف الفريق وأحمد بامعوضة مدير الاحتراف بالنادي ومحمد بارباع منسق العلاقات العامة في الفريق.

وقررت إدارة النادي تقديم المدرب لوسائل الإعلام عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي بمركز الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الإعلامي بالنادي.