الفيحاء يغادر ويلعب أربع وديات في النمسا

المجمعة ـ محمد السناني | Wednesday, 05 July 2017 - 00:00 am

غادرت بعثة الـفـريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء فجر اليوم الأربعاء إلى النمسا، لإقامة معسكر إعدادي قبل انطلاقة الموسم الرياضي، بقيـادة الرومــاني "جالكا" مدرب الفــريـق وجهازه الفني و25 لاعبا.

ويستمر المعسكر 25 يوماً، يتخلله أداء أربع مباريات ودية تم التنسيق لها من قبل محمد الدهش نائب المشرف العام على الفريق الذي كان قد وصل إلى النمسا صباح الإثنين الماضي برفقة سليمان العمار مدير الفريق، للوقوف على جاهزية المعسكر وترتيب كافة الأمور المتعلقه ببرنامج الفريق.

وخضعت المجموعة الثــانية من اللاعبين أمس لفحوصات طبية لدى الشريك الطبي فزيــوتــريو بمدينة الرياض.

وأكد محمد الدهش في تصريح خاص "للرياضية" أنهم أكملوا كافة الترتيبات المتعلقة ببرنامج الفريق في معسكر النمسا بالتنسيق مع المدرب جالكا، وقال: قمنا بترتيب كافة الأمور المتعلّقة بمعسكر الفريق وتحضيراته ومكانه، ووفرنا كل الإمكانيات التي يحتاجها الجهاز الفني، الفريق سيخوض أربعة لقاءات ودية، أشكر إدارة النادي لتذليلها كل الصعوبات وكذلك لأعضاء الشرف.

من جهة أخرى، ‏وقعت الإدارة مخالصة مالية مع الحارس فارس الشمري، فيما وقعت اتفاقية شراكة مع عيادات‪‬"فزيوتريو" لتصبح الشريك الطبي للنادي في الموسم الرياضي المقبل، حيث تم التوقـيع في مدينة الرياض بحضور عضــو مجلس إدارة النادي عبدالله أبانمي.

‏وتقرر أن يتم استيراد أطقم الفريق الأول لكرة القدم من الشركة الإيطالية “macron”.