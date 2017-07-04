الرائد ينهي تسجيل البرازيلي إيلي

بريدة - الرياضية | Wednesday, 05 July 2017 - 00:00 am

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد أمس تدريباته الاعتيادية على ملعب النادي تحت قيادة الجزائري توفيق روابح، في إطار المرحلة الأولى من الاستعداد للموسم الجديد، وبدأت التدريبات بعمليات الإحماء والدوران حول الملعب، تخللتها تدريبات لياقية مع الجري بالكرة والدوران حول الملعب والتركيز على بعض الجمل التكتيكية.

من جهة أخرى، أنهت إدارة النادي إجراءات تسجيل المدافع البرازيلي إيلي سابيا لموسمين مقبلين بعد تجاوزه الفحص الطبي بنجاح.

على صعيد آخر، نوه نائب رئيس الرائد عبدالرحمن العايد أن البداية الجادة لتدريبات الفريق وانضباط اللاعبين منذ الانطلاقة، يبشر بموسم رياضي ناجح، وقال: الانضباط والجدية هما ما تعودنا عليه من لاعبي الفريق طوال الفترة الماضية، لذلك فإن ما نشاهده اليوم سينعكس إيجابا على نتائج الفريق في منافسات الموسم الجديد.

وأشاد العايد بالمدرب الجزائري توفيق روابح وإمكانياته التدريبية، وقال: إن اختياره جاء وفقاً لمتطلبات المرحلة ومعرفته بالدوري السعودي وتأقلمه سابقاً في المنطقة.