نافاس يشعر بالحماس والسعادة قبل بدء فترة إعداد ريال مدريد

سان خوسيه - الألمانية | Wednesday, 05 July 2017 - 10:00 am

أعرب الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى نادي ريال مدريد الأسباني لكرة القدم، عن سعادته ببدء الاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد بدون إصابات وبحالة بدنية جيدة.



وأكد نافاس أنه بحالة بدنية جيدة وأنه يشعر بتفاؤل كبير حيال استعدادات الموسم الجديد قبل أن يعود للانخراط في تدريبات النادي الملكي في يوليو الجاري.



وقال نافاس في تصريحات للصحافة المحلية في بلاده: "أشكر الرب أنني تمكنت من قضاء العطلة مع عائلتي وأصدقائي وقمت بالكثير من النشاطات التي تروق لي، سنعود للتركيز على ما يجب أن نقوم به هذا العام".



وقضى نافاس عطلة امتدت لأسبوعين في كوستاريكا بعدما شارك مع منتخب بلاده في مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم .2018



ومر الحارس الكوستاريكي بمرحلة تذبذب في المستوى الفني مع ريال مدريد في بداية الموسم الماضي، بعد أن خضع لعملية جراحية في كاحل القدم، إلا إنه قدم مستوى رائع في الأسابيع الأخيرة من ذلك الموسم وقاد فريقه للحصول على لقبي بطولة الدوري الأسباني ودوري أبطال أوروبا.