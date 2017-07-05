برشلونة يمدد عقد ليونيل ميسي حتى 2021

برشلونة - الفرنسية | Wednesday, 05 July 2017 - 12:47 pm

اعلن نادي برشلونة، وصيف بطل الدوري الأسباني لكرة القدم، الأربعاء انه توصل إلى اتفاق مع نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي يقضي بتمديد عقده حتى نهاية يونيو 2021.



وأكد النادي الكاتالوني ان "الاتفاق سينجز رسميا في الاسابيع القليلة المقبلة عندما يعود اللاعب الى تدريبات الفريق".

وبعد عدة اشهر من المفاوضات والتكهنات بشأنها، انتهى الامر بالنادي الكاتالوني والنجم الارجنتيني الحائز خمس مرات على جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم، بالتوصل الى اتفاق حول الصفقة الجديدة، علما بان العقد السابق ينتهي في يونيو 2018.



واصبح ميسي (30 عاما) أفضل هداف في تاريخ العملاق الكاتالوني حيث بدأ مسيرته، بتسجيله 507 اهداف في 583 مباراة رسمية.