استغلال فرص العروض الترويجية

ترجمة - حسن أبوزينب | Thursday, 06 July 2017 - 00:40 am

حيث إن هذا الموسم ربما كان من المواسم النادرة التي لا تقـام خلالها مباريات على صعيد منافسات كأس العالم أو أمم أوروبـا، فإن كل أنديــة الـدوري الإنجليزي استغلت هذا الفراغ للمشاركة في بطولات ومواجهات تقام في الخارج. وهي مهمة تضرب فيها هذه الأندية عصفورين بحجر واحد، فمن ناحية تجهز لاعبيها لياقيا لصراع الدوري المحلى، وثانيا تستغل الفرصة للمشاركة في عروض ترويجية تدخل على حساباتها الملايين. نادي بورنموث سيقطع 3084 ميلا لإقامة مركز تدريب في ماربيا الإسبانية مقابل 4010 أميال لبرايتون الذي يقيم معسكره الصيفي في النمسا، ثم يلاقي ساوثيند يونايتد ونورويش قبل أن يلعب مباراة ودية في إقليم كتالونيا.