أندية إنجلترا تستعد بمواجهات ودية

حسن أبوزينب | Thursday, 06 July 2017 - 00:41 am

وستبلغ جولات ليستر سيتي 12378ميلا، يسافر خلالها إلى هونج كونج، كما يلعب مباريات ودية أمام أندية لوتون تاون ودونز وولفز وبيرتون البيون، فيما يسافــر ليفربول 14048 ميلا مقابل 10224 ميلا لتوتنهام و8001 ميل لسوانزي ضمن زيـارات إلى الولايات المتحدة، يلعب فيها مباريات في بنسلفانيا وشيسترز وريشموند (فيرجينيا) ونورث كارولاينا وكاري، ثم يلعب مباريات ودية أمام سوانزي وبيرمنجهــام سيتـي، و2705 أميال يقطعها ستوك سيتي الذي يلعب أمام أندية فاليس الإسباني وشفيليـد يونايتـد وبولتــون الإنجليزية ثم يلاقي لابيزيج السويسري، و3403 أميال لوست هام يونايتد الذي يتجه من لندن إلى ألمانيا لملاقاة أندية شفرينديج ولا هون وهامبورج الألمانية قبل أن يتجه لآيسلندا لأداء بعض المباريات الودية، ويقطع واتفورد الذي يقيم معسكره الصيفي في النمسا 1586 ميلا.أما نادي كريستال بالاس فسوف يتجه إلى هونج كونج في رحلة طولها 12018 ميلا بعد أداء مباراة ودية أمام ميدستون يونايتد الإنجليزي مقابل 1814 ميلا يقطعها نيوكاسل لمواجهة أندية فولفسبورج وماينز الألمانية بعد أداء مباريات ودية أمام بريستون وبرادفورد الإنجليزية.