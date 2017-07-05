بورنموث.. معسكر نمساوي مفتوح

ترجمة - حسن أبوزينب | Thursday, 06 July 2017 - 00:40 am

نادي بورنموث يسافر إلى ماربيلا الإسبانية ثم يواجه كوينزبارك في رحلة طولها 3084 ميلا. أما برايتون فسوف يقطع 4010 أميال لقضاء معسكر مفتوح في النمسا، ثم يلعب مباريات أمام اولريش النمساوي ثم يلاقي أندية كرولي تاون وساوثنيد ونوريتش في رحلة طولها 4010 أميال.نادي بيرنلى لن يغادر إنجلترا ولكنه يخوض مواجهات ودية أمام أندية شامرك روفرز وكيدمنستر وفريتاون وبريستون نوتنجهام فورست الإنجليزية قاطعا 1288 ميلا. ومن جهته فإن كريستال بالاس سيقطع 12018 ميلا ذهابا وإيابا إلى هونج كونج قبل أن يلعب مباريات ودية أمام نادي ميستون الإنجليزي.