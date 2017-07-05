169 ألف ميل لصيد عصفورين بحجر واحد

ترجمة - حسن أبوزينب | Thursday, 06 July 2017 - 00:00 am

تلوح في الأفق تجهيزات الاستعداد للموسم الكروي الجديد في إنجلترا، فيما بدأت أندية إنجلترا تعد عدتها بالفعل لانطلاق سفريات تجوب فيها كل أركان الدنيا الأربعة تمهيدا للموسم الجديد. فمن لوس أنجليس في أقصي غرب الكرة الأرضية إلى سيدني في أقصى الشرق، ومن هيوستن في الولايات المتحدة إلى راجفيك في آيسلندا في القطب الشمالي، تخوض الأندية الإنجليزية عشرين رحلة حول الكون، فيما تنتظر الملايين من جماهير الكرة العالمية على أحر من الجمر مواجهات المتعة والسحر لهذه الأندية التي ستقطع 169 ألف ميل لإسعاد عشاقها.

ولكــن يظـل أرسنـــال الإنجليزي الوحيد الذي يتجه إلى أستراليا هذا الصيف أكثر الأندية في الأميال التي تستغرقها رحلته، حيث يقطع 21,202 ميل ضمن حملة جديدة تختلف عن حملة العام الماضي، حينما اصطحب معه العام الماضي في رحلته إلى سان جوس العاجي ديديه دروجبا، ليلعب هذا العام أمام أندية سيدني واندررز قبل أن يشد الرحال إلى الصين للعب مباريات ودية أمام بايرن ميونيخ في شنغهاي وأمام تشلسي في بكين، أما مانشستر يونايتد الذي كان يتألق في صفوفه العام الماضي والذي قاده مورينيو في العام الماضي إلى الصين، فسوف يعود إلى الولايات المتحدة قاطعا مسافة طولها 16 ألف ميل لخوض مباريات في مدن لوس انجليس ويوتا وهيوستين وسانت كلارا وواشنطون.



مواجهات طاحنة

ولكن النادي وبعد المشاركة في مباريات ودية خفيفة أمام أندية لوس أنجليس جالاكسي وريال سولت ليك الأمريكية، سوف ينخرط في مواجهات طاحنة مع أندية من العيار الثقيل منها ريال مدريد وبرشلونة في بطولة الأبطال الدولية. فضلا عن ذلك فإن الشياطين الحمر سيلعبون مباريات في أوسلو ودبلن قبل مواجهة ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبية التي تستضيفها سكوبي المقدونية. أما لاعبو نادي مانشستر سيتي فلن يكونوا بعيدين من نظرائهم في مانشستر يونايتد، حينما يتعلق الحديث برحلات الصيف، حيــث يشاركون أيضا في بطولة الأبطال أمام أندية يونايتد وريال مدريد وتوتنهام، فيحل فريق المدرب جوارديولا في راجفيك عاصمة آيسلندا في الرابع من أغسطس ليواجه وست هام.



الشرق الأقصى

ليفربول أيضا من الأندية الجوالة هذا الموسم، حيث ينخرط لاعبوه في رحلة طولها 14 ألف ميل يجوب فيها هونج كونج وبرلين وميونيخ ودبلن، وذلك ضمن استعداداته للموسم، وسوف يلاقي فريق المدرب الألماني جورجن كلوب أندية ليستر سيتي وويست بروميتش وكريستال بالاس في مباريات تقام في الشرق الأقصي ضمن تنشيط الدوري الآسيوي.

جولة عالمية

نادي تشلسي أيضا سيتجه نفس الاتجاه، حيث يلاقي أرسنال في بكين ثم يشارك في مباريات ضمن كأس الأبطال أمام بايرن ميونيخ وإنتر ميلان في سنغافورة، قاطعا مسافة طولها 14607 أميال. أما نادي وست بروميش فهو أيضا من الأندية التي ستقطع مسافات بعيدة يقدر طولها ب 15,632 ميلا، يبدأها بهونج كونج ثم ألمانيا فإسبانيا فضلا عن مباريات محلية. سوانسى يونايتــد أيضا من الأندية التي ستشــارك في هـذه الجولة العالمية، حيث يتوجه إلى الولايات المتحدة فيما يلعب إيفرتون أمام نادي اوفرجسيل وجينك البلجيكي وليفربول قبل أداء مباراة ودية في تنزانيا، حيث يقطع رحلة طولها 8001 ميل.



دول الجوار

هناك أندية أخرى قنعت بإقامة مباريات قريبة منها في النمسا وإسبانيا وألمانيا، ضمن معسكرات هناك في دول الجــوار.. إلا أن نادي ساوثمبتون ربما هو الاستثناء الوحيد ضمن هذه القائمة، حيث لن يغادر إنجلترا وستكون كل استعداداته في الداخل بخلاف مباراة ودية واحدة في الخارج ولذلك فإن رحلاته لن تتجاوز 124 ميلا.