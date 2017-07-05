اجتياز وتميز في اختبارات حكام الدوري

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Thursday, 06 July 2017 - 00:00 am

نجــح حكام دوري المحترفين السعودي، في اجتياز اختبارات الحكام التي أجريت أمس على ملعب إعداد القادة في الرياض، بمشاركة 35 حكما، وبإشراف مرعي العواجي عضو لجنة الحكام الرئيسية، وشهدت الاختبارات حضور أعضاء اللجنة محمد سعد بخيت ومحمد النوفل وفهد الملحم وعبدالمحسن الزويد وعبدالرحمن المالكي، إضافة إلى الحكم الدولي المساعد عبدالله الشلوي الذي شارك زملاءه الحكام، فيما غاب الإنجليزي مارك كلاتنبيرج الذي غادر أمس الأول إلى إسبانيا لتجهيز واستقبال البعثة.



44 محاولة

واستطاع جميع الحكام تجاوز المحاولات المحددة على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم بالوصول إلى 44 محاولة بدلا من 40 وهو ما يميز اللياقة البدنية للحكام قبل الانخراط في المعسكر الخارجي.

وستبدأ يوم غد تدريبات الحكام في المعسكر الخارجي بمدينة فالنسيا الإسبانية، حيث غادرت بعثة المنتخب في ساعة متأخرة من مساء أمس عبر الخطوط التركية إلى مدينة إسطنبول ومنها إلى فالنسيا الإسبانية في رحلة تستغرق 9 ساعات.



تجهيزات مبكرة

من جهته، أكد لـ"الرياضية" مرعي العواجي عضو لجنة الحكام الرئيسية أن نتائج اختبارات الحكام إيجابية ومتميزة باجتياز جميع الحكام وسط معنويات مرتفعة، وأوضح أن التجهيزات والترتيبات لبرنامج المعسكر تمت منذ فترة مبكرة.

وبيّن أن البرنامج يشمل فترتين صباحية ومسائية لمدة 8 ساعات يوميا، تشمل تدريبات وتطبيق عملي في الفترة الصباحية ومحاضرات واختبارات في الفترة المسائية. وقال: جهزنا مع فريق العمل جميع أخطاء الحكام في الموسم الماضي سواء في ركلات الجزاء المحتسبة وغير المحتسبة والبطاقات الحمراء المستحقة وغير المستحقة وحالات التسلل، وقمنا بعمل دراسة لأسباب الأخطاء، وسنقوم بشرحها في المعسكر لاستفادة الحكام خلال الموسم المقبل.

حكام الفيديو

وأوضح أن الحكام سيقودون 6 مباريات ودية في المعسكر مع أندية إسبانية، بحيث يقود كل حكم ساحة شوطاً واحداً، وينضم بقية الحكام خلف الشاشات لمتابعة المباراة والاستفادة من طريقة حكم الفيديو المساعد، وقدم العواجي شكره للاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة عادل عزت وعادل البطي الأمين العام على جهودهم في سرعة إنهاء إجراءات الحكام ومتابعة آخر ترتيبات المعسكر وتذليل كافة العقبات التي واجهت اللجنة.