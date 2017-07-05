وفقنا إلى مدرب كبير

جدة - أحمد اللوقان | Thursday, 06 July 2017 - 00:00 am

أكد باسم أبو داؤود المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بأنهم سعداء بتعاقدهم مع مدرب كبير مثل الأوكراني سيرجي ريبروف، وقال:"توفقنا بجلب مدرب كبير وهو من أفضل مدربي أوروبا ولديه طموح كبير وأهدافه راقية تناسب بحول الله طموحاتنا، ونحب أن نطمئن جماهيرنا أن القادم أفضل.

وأضاف أبو داؤود:"الملفات التي طرحت لنا كمدربين كثيرة جداً لكننا توصلنا للتعاقد مع المدرب الذي أعجبتنا سيرته الذاتية وبحول الله سيكون إضافة لنا".