هدفي لم يكن السبب في خسارة المنتخب السعودي

جدة ـ أحمد اللوقان | Thursday, 06 July 2017 - 00:00 am

أعرب الأوكراني سيرجي ريبروف المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، أنه سعيد بتواجده في قيادة دفة الفريق الموسم المقبل، وقال: سعيد بتواجدي هنا، أعرف حجم النادي الأهلي، وأعرف أنه ناد كبير ومهم في المنطقة، وأعرف أيضاً حجم الجماهيرية التي يحظى بها من خلال تحركاتي في جدة، فهم يستوقفوني بشكل كبير ويدعموني وهذا شيء مميز.

وعن تسجيله هدفا في المنتخب السعودي في كأس العالم ٢٠٠٦م قال: "بالنسبة لهدفي بالمنتخب السعودي أتذكره، لكن أنا نسيت كل ماحققته كلاعب، لكن النتيجة كانت أربعة ولم يكن هدفي هو السبب بخسارة المنتخب السعودي".

وأضاف: "شاركت في أبطال أوروبا، ومن وجهة نظري ليس فيه اختلاف كبير بينها وبين بطولة آسيا، وأعتقد أن لدي الخبرة لتحضير الفريق لهذه البطولة، ولكن الأهم ما سيدور بيني وبين اللاعبين والإدارة لتحقيق الهدف المطلوب".

وقال: "في أول يوم حضرت وجدت ناساً قريبين من النادي ولديهم تفاؤل كبير، ولكن النتائج قد تأتي أو لا تأتي والمهم هو العمل الجاد لتأتي النتائج المرجوة".

وزاد: "بالنسبة للعروض التي قدمت لي في أوروبا لا أريد الحديث عنها، وما شدني للأهلي هو طموحهم الكبير الذي وجدته أثناء المحادثات معهم".

وتحدث سيرجي: "لا أستطيع الحديث عن الأجانب لأنني تواجدت في تمرين واحد فقط، لكن الأيام المقبلة فيها قرارات تعني هذا الموضوع، وأنا تابعت المباريات الأخيرة عن طريق الفيديو، لكن هذا لا يكفي لأنني أريد أن أراهم على الطبيعة، والتطوير مهم جداً، وسأعرف من الذي يريد أن يتطور، وهذا يجب أن أراه بعيني".

واختتم الأوكراني حديثه بقوله: "لدي لاعبون ممتازون وسألت المدرب السابق أسئلة مهمة، ولكني سأبحث عن رغبة اللاعبين في تطبيق وجهة نظري وهذا هو أسلوبي في اختيار التشكيل المناسب".