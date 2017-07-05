تسجيل الجدد بعد التخلص من الدوسري

الرياض - عبدالإله المرحوم | Thursday, 06 July 2017 - 00:00 am

يتجمع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال بعد غد السبت بمقر النادي، بعد انقضاء إجازتهم السنوية التي منحت لهم من قبل الجهاز الفني، تمهيـدا لإجراء الفحوصــات الطبيــة الشاملة قبل المعسكر الإعدادي بالنمسا، والذي سينتطلق يوم١١يوليو الجاري، على أن يتم تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، حيث ستجرى الفحوصـــات الطبيـة الشاملة تحت إشراف الشريك الصحي للنادي بوبا العربية.

من جهته، اختار الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز خوض ثلاث مواجهات ودية خلال معسكر الفريق الخارجي على أن تكون إحداها مع فريق إيطالي، حيث تم الاتفاق مع فريق بينفينتو الإيطالي لخوض التجربة.

وتقــرر أن يطعم الفريق الأولمبي بعدد من اللاعبين من الفريق الأول خلال المشاركة في البطولة العربية للأندية التي ستنطلق يوم ٢١ يوليو الجاري.

من جانـب آخر، تســـعـــى الإدارة الهلاليــة لتأمين المبالـــغ المالية لعبــدالعزيــز الدوسري والتي تمكن النادي من قيد اللاعبين الجدد لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم والذين تم التوقيع معهم مؤخرا إلى جانب بقية اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم خلال فترة التسجيل الصيفية.