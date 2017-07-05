الرباعي وقعوا عقودهم لمدة 3 مواسم

جدة ـ علي العمري | Thursday, 06 July 2017 - 00:00 am

أكملت الإدارة الاتحادية ما بدأته أمس الأول بتوقيعها مع المهاجم معن الحذيفي لاعب الاتحاد لدرجة الشباب، وأضافت الرباعي يحيى خرمي وعون البيشي وتركي الجدعاني وساهر السريحي بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وعلى الصعيد الميداني، أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحضيراته للموسم الكروي الجديد ٢٠١٧-٢٠١٨، وأجرى الفريق أمس تدريبه الأخير تحت إشراف الوطني حسن خليفة، وتركز المران على الجوانب اللياقية تحت متابعة مستمرة من رئيس النادي أنمار الحائلي.

ويستلم مدرب الفريق التشيلي خوزيه سييرا زمام الأمور اليوم بعد وصوله أمس برفقة طاقمه الفني، وسيبدأ التحضير بشكل فني ووضع خططه للاعبين للموسم الجديد.

وكان التشيلي قد جهز مخططاته بشكل كامل في فترة الإجازة التي قضاها في بلاده، وسيبدأ من اليوم العمل عليها مع المجموعة الحالية من اللاعبين.