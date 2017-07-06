الآسيوي: خربين الهلال من أبرز مواهب آسيا

الرياض - الرياضية | Thursday, 06 July 2017 - 16:38 pm

أثنى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على المهاجم السوري عمر خربين، المنتقل حديثاً إلى نادي الهلال، وذلك في تقرير نشره الاتحاد الآسيوي عن أبرز اللاعبين الذين شاركوا في كأس آسيا تحت 23 عاماً، وقال الاتحاد الآسيوي في صحفته الرسمية على الأنترنت: "تألق عمر خربين في الفترة الأخيرة مع نادي الهلال السعودي، حيث ساهم في تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2017".





وأضاف: "شارك خربين في نسختين من بطولة آسيا تحت 23 عاماً، حيث سجل 3 أهداف في تصفيات النسخة الأولى، في حين أنه كان أفضل هداف في تصفيات النسخة الثانية".





وعلى صعيد النهائيات الآسيوية: "أما على صعيد النهائيات، فلم يسجل عمر أي هدف في عمان، لكنه سجل ثلاثة أهداف في النسخة الثانية في قطر".