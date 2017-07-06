مدرب الأخضر الأولمبي يستبعد المفرج وفلاته والشهري

الرياض - الرياضية | Thursday, 06 July 2017 - 16:52 pm

منح مدرب الأخضر الأولمبي لكرة القدم، صالح المحمدي اليوم الخميس لاعبو الأخضر فترةً حرة في الفترة المسائية، وذلك ضمن معسكر المنتخب السعودي الإعدادي المقام بالرياض تحضيرًا لتصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018.



وعقد مدرب الأخضر صباح اليوم اجتماعًا باللاعبين، شكرهم فيه على الانضباطية خلال الفترة الماضية من المعسكر وعلى الجهود التي بذلوها، موضحًا لهم الإيجابيات والسلبيات التي جاءت في المباراة الودية مساء أمس أمام المنتخب الإماراتي الشقيق والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مطالبًا إياهم ببذل الجهود بشكل أكبر في المرحلة المقبلة والتركيز من أجل تحقيق الهدف وهو نيل بطاقة التأهل لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2018 بالصين.



من جهة أخرى، استبعد الجهاز الفني للأخضر اللاعبون متعب المفرج، حمد الشهري، ومهند فلاته عن معسكر المنتخب، وذلك لأسباب طبية وفنية، وقدم الجهازان الإداري والفني شكرهما وتقديرهما للاعبين على ما أظهروه خلال فترة المعسكر الماضية من انضباطية داخل الملعب وخارجه، متمنيين لهم التوفيق والنجاح دائمًا.



ويستأنف الأخضر تمارينه يوم غدٍ الجمعة على فترتين صباحية ومسائية على ملعب معهد إعداد القادة.