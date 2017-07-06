الوحدة السوري يطالب الظفرة بـ20% من الشرط الجزائي لعقد عمر خربين

أبوظبي - الرياضية | Thursday, 06 July 2017 - 18:26 pm

تلقى نادي الظفرة الإماراتي مساء اليوم الخميس، خطاباً من نادي الوحدة السوري، يطالب فيه نسبة 20% من مبلغ بيع المهاجم السوري عمر خربين، والذي دفع الشرط الجزائي وانتقل إلى نادي الهلال السعودي.



وكتب الظفرة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "تلقى النادي رسالة من نادي ⁧الوحدة السوري⁩ تتعلق باللاعب ⁧خربين، ويؤكد النادي حرصه على علاقته بالنادي السوري وحسب الاتفاقية الموقعة بينهما".



وأضاف: "نادي الظفرة أحال الخطاب للمستشار القانوني للنادي، لإبداء رأيه حول مطالبتهم ب 20% من الشرط الجزائي للاعب عمر خربين".



وزاد: "اللاعب عمر خربين أخل بعقده مع النادي، وقام بدفع الشرط الجزائي وأصبح لاعب حر".



يشار إلى أن اللاعب التحق بنادي الوحدة السوري عام 2011، وانتقل إلى القوة الجوية العراقي عام 2013 على سبيل الإعارة، ثم أعير إلى فريق الميناء العراقي عام 2015، قبل أن يشتري نادي الظفرة عقده في عام 2016.











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