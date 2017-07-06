طواقم تحكيم سعودية في بطولات آسيا للسيدات

الرياض - الرياضية | Thursday, 06 July 2017 - 18:30 pm

وافقت الهيئة العامة للرياضة على مشاركة طاقمان قاريان لقيادة مباريات البطولة الآسيوية لدرجة الناشئين للسيدات، والبطولة الآسيوية لدرجة الشباب للسيدات.



وتلقى الاتحاد السعودي لكرة اليد طلبين من الاتحاد الآسيوي لكرة اليد يتضمن طلب مشاركة الطاقم السعودي القاري المكون من الحكمين حسين الكعيبي ومحمد ملائكة في البطولة الآسيوية الرابعة عشر للشابات، والتي من المقرر إقامتها في هونج كونج خلال الفترة من ١٥ إلى ٢٣ يوليو ٢٠١٧م.



فيما سيشارك الطقم السعودي القاري المكون من الحكمين محمد الصقر وعلي السقوفي في البطولة الآسيوية السابعة للناشئات، والتي من المقرر إقامتها العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٨ أغسطس ٢٠١٧م.



يذكر بأنه سبق للطاقم المكون من الحكمين الكعيبي وملائكة المشاركة في بطولات آسيوية سابقة، إضافة لمشاركتهم في بطولات عربية وخليجية ومحلية، فيما تعتبر هذه المشاركة هي الأولى على مستوى القارة الآسيوية للطاقم المكون من الحكمين الصقر والسقوفي، واللذان شاركا في بطولات عربية وخليجية ومحلية.