الاتحاد يعيد التميرك لاستثمارات النادي

جدة - الرياضية | Thursday, 06 July 2017 - 20:33 pm

قررت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي اليوم الخميس إعادة خالد التميرك كمستشار لمجلس الإدارة الجديدة التي حلت بديلاً عن الإدارة السابقة برئاسة المهندس حاتم باعشن.



واستعانت إدارة نادي الاتحاد، بخالد التميرك كمستشار للمجلس في الجانب الاستثماري، نظير مايملكه من خبرة في هذا المجال، حيث يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية التي تعتزم الإدارة الاتحادية بتنفيذها في المرحلة المقبلة لتعزيز وتنمية موارد النادي الاستثمارية.



وكانت "الرياضية" قد أكدت في عددها الصادر يوم أمس الأول أن خالد التميرك سيعود لنادي الاتحاد.