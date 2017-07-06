الغامدي يغيب عن تدريبات النصر

الرياض - الرياضية | Thursday, 06 July 2017 - 20:48 pm

تغيب خالد الغامدي لاعب النصر الأول لكرة القدم، عن مران الفريق اليوم الخميس والمقام حالياً في تركيا، وذلك بعد الراحة الطبية التي منحت له من قبل الجهاز الطبي.



وعلى الصعيد الميداني، احتوت تمارين الفترة الصباحية في صالة الحديد بمقر سكن البعثة النصراوية، وبعدها تمارين خفيفة بكرة السلة.



وفي الفترة المسائية، قسم المدرب الفريق لمجموعتين، ضمت المجموعة الأولى اللاعبيين الذين شاركوا في مباراة الأمس، فيما ضمت المجموعة الثانية اللاعبيين الذين لم يشاركوا في اللقاء، حيث أجرى لهم مناورة على منتصف الملعب.