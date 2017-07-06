الأربعاء.. "كاس" تحسم في استئناف الاتحاد وترويسي

الرياض - الرياضية | Thursday, 06 July 2017 - 21:23 pm

أكد بندر الحميداني رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم والمحكم لدى محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، أن المحكمة الدولية ستنظر في 12 يوليو الجاري، في الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد واللاعب الأسترالي جميس ترويسي.



وتلقى نادي الاتحاد خطاباً من "فيفا" في شهر مايو 2016، يفيد بوجود دعوى قضائية ضد النادي، تتعلق بمستحقات مالية تخص اللاعب الأسترالي.



يشار إلى أن نادي الاتحاد تعاقد مع لاعب خط الوسط الأسترالي، في أغسطس 2015 لمدة موسمين، قادماً من زولته وارغيم الهولندي.