اتحاد القدم يبلغ الأندية باعتماد لائحة الاحتراف الجديدة

الرياض - الرياضية | Thursday, 06 July 2017 - 22:01 pm

أبلغت الأمانة العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أندية دوري جميل للمحترفين وأندية دوري الدرجة الأولى للمحترفين، بالعمل رسميًا بتعديلات لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، والتي شملت إلغاء وإضافة بعض المواد من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.



كما أبلغت الأمانة العامة في الاتحاد أندية دوري جميل والدرجة الأولى ووسطاء اللاعبين بالعمل رسميًا بلائحة وسطاء اللاعبين بعد الانتهاء من تحديثها.



وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي، أقامت منتصف شهر رمضان الماضي، ورشة عمل لمدراء الاحتراف في الأندية ووسطاء اللاعبين، بهدف استقبال اقتراحاتهم، حول لائحتي الاحتراف ووسطاء اللاعبين.