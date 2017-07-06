5 وديات تعد الاتفاق للموسم الجديد

الدمام - الرياضية | Thursday, 06 July 2017 - 20:37 pm

اعتمد الصربي ميودراغ يسيتش مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، خمس مباريات ودية، سيخوضها الفريق في معسكره في تركيا، والذي سينطلق الإثنين المقبل، العاشر من يوليو الجاري ويستمر حتى الثلاثين من الشهر نفسه.



وسيفتتح الفريق أولى مبارياته بمواجهة فريق فورتونا سيتارد الهولندي في 12 يوليو، قبل أن يواجه منتخب عمان الأولمبي في 15 يوليو، ليواجه بعد ذلك فريق سابيل الأذربيجاني في 20 يوليو، ثم فريق آلتاي سبور التركي في 23 يوليو، قبل أن يختتم مبارياته بمواجه باختاكور الأوزبكي 28 يوليو.



على الصعيد الميداني رفع ميودراغ يسيتش درجة استعدادات الفريق اللياقية، من خلال جملة من الحصص التي فرضها على اللاعبين، قبل أن يخصص الحصص الأخيرة للتدريبات الفنية.



من جانب أخر، واصل المهاجم العائد من المنتخب الأولمبي عبدالرحمن العبود تأهيله الطبي إثر تعرضه لآلام في العضلة الضامة، إلى جانب محمد الزبيدي الذي يواصل تأهيله منذ عودته من منتخب الشباب، ويحيى عتين الذي تعرض في تدريب أمس لشد في العضلة الخلفية للساق، حيث تقرر دخوله التدريبات الجماعية غداً السبت.