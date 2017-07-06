لجنة المسابقات تعقد اجتماعها الثاني

الرياض - الرياضية | Friday, 07 July 2017 - 00:00 am

عقدت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الخميس اجتماعها الدوري الثاني في مقر الاتحاد بمدينة الرياض، وذلك بحضور الدكتور خالد المقرن رئيس اللجنة وكافة الأعضاء.

وتم خلال الاجتماع استعراض العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تخص مسابقات الموسم الرياضي 2017 ـ 2018م، حيث تمت مناقشة ‏المسودة النهائية للائحة المسابقات والبطولات للموسم الرياضي المقبل والتعديلات التي تمت عليها.

كما ناقش الاجتماع الجداول الخاصة ببطولتي دوري الأمير فيصل بن فهد لدرجة الأولمبي وبطولة المملكة لأندية الدرجة الثانية وأماكن إقامة المباريات الخاصة بها تمهيدًا لإعلانها رسميًا.