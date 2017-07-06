التعاون ينهي أزمة فتحي

بريدة ـ الرياضية | Friday, 07 July 2017 - 00:00 am

وافقت إدارة نادي التعاون على طلب نظيرتها في نادي الزمالك المصري، بالسماح للاعب مصطفى فتحي بالمشاركة مع الفريق فيما تبقى من مباريات الدوري المصري، وكذلك مباريات دوري أبطال إفريقيا، على أن يلتحق اللاعب بمعسكر الفريق التعاوني في تركيا. وأثيرت أزمة طارئة طوال الأيام الماضية بين إدارة الناديين بسبب موعد بداية فتحي مع التعاون الذي وافق تقديراً للعلاقات التي تربط الفريقين، وذلك بعد مفاوضات ومشاورات لم تدم طويلاً استندت على أن اللاعب لا زال في فورمة المباريات ولم ينقطع عنها من خلال مشاركته خلال الفترة الماضية مع ناديه الزمالك مما يجعله في جاهزية تامة.