الدوليون يعودون إلى تدريبات الأهلي

جدة ـ أحمد اللوقان | Friday, 07 July 2017 - 00:00 am

اختتم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي تدريباته في جدة مساء أمس على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة"، بقيادة الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الفريق قبل السفر فجر اليوم إلى معسكر النمسا الذي يستمر 21 يوماً.

وفي بداية المران، قام بعمل بعض التمارين اللياقية قبل أن يقوم بعمل تقسيمة للوقوف على مستويات بعض اللاعبين، كون المدرب جديداً على الفريق ويريد التعرف عليهم من خلال التدريبات.

وشهد التدريب مشاركة جميع اللاعبين وحضور اللاعبين الدوليين بعد فراغهم من الإجازة الممنوحة لهم من إدارة المنتخب السعودي الأول، بعد مشاركتهم في رمضان أمام المنتخب الأسترالي.

من جهة أخرى، استغلت إدارة متجر النادي عودة اللاعبين الدوليين وقامت بعمل جلسة تصوير لهم بأطقم الفريق الجديدة التي سيعلن تدشينها بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، واختارت اللاعبين سلمان المؤشر وأحمد الزين ومحمد آل فتيل وحسين المقهوي وسعيد المولد وياسر المسيليم الذين حضروا مبكراً قبل الحصة التدريبية من أجل التصوير.