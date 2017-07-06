الرائد.. إصابة المدرب والشمري يوقع

بريدة ـ الرياضية | Thursday, 07 July 2016 - 00:00 am

تعرض التونسي فراس بالي مدرب اللياقة في الفريق الأول لكرة القدم في نادي الرائد، للإصابة خلال التدريبات أمس؛ ما استدعى تدخل الجهاز الطبي للاطمئنان على سلامته.

وكانت تدريبات الرائد أمس، شهدت مشاركة المدافع يحيى المسلم بعد تغيبه عن المران أمس الأول بعذر مسبق من الإدارة.

وبدأ الجزائري توفيق روابح مدرب الفريق، الحصة التدريبية بتمارين لياقية، اشتملت على الجري حول الملعب، ثم تطبيق بعض الجمل التكتيكية والتحرك بالكرة، قبل أن يختتم التدريبات بمناورة، وقف من خلالها على بعض الأخطاء والعمل على تصحيحها.

من جهة أخرى، وقعت إدارة نادي الرائد أمس، مع عبد الله الشمري حارس مرمى النصر السابق، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات، وذلك بحضور عبد العزيز التويجري رئيس النادي، وعبد الله السبيعي مدير الفريق، وتوفيق روابح المدرب.