الفيصلي يريح اللاعبين.. ويطير إلى هولندا

المجمعة ـ عماش الثبيتي | Thursday, 07 July 2016 - 00:00 am

منحت إدارة النادي الفيصلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم اليوم الجمعة راحة، على أن ينتظموا في مقر النادي غدًا السبت، استعدادًا للمغادرة إلى هولندا في اليوم نفسه، عبر مطار مدينة الملك فهد في الدمام، لإقامة معسكر خارجي في مدينة إيندهوفن الهولندية ضمن البرنامج الإعدادي للموسم الجديد، يستمر لمدة 19 يومًا، ويتضمن خوض 5 مباريات ودية.

وكان فريق الفيصلي قد أجرى مرانه الأخير مساء أمس، على ملعب النادي في حرمة، ركز خلاله فوك رازافيتش المدرب الصربي على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية واللياقية، اختتمها بمناورة على منتصف الملعب، وطالب اللاعبين خلالها بالتركيز على التسديد على المرمى من مسافات بعيدة.

من جهة أخرى، اقتربت إدارة نادي الفيصلي مع التعاقد مع سلطان مندش لاعب الاتحاد، بعد أن وصلت المفاوضات مع وكيل أعماله إلى مراحلها النهائية، ولم يتبق سوى التوقيع النهائي بحسب فهد المدلج رئيس النادي، الذي أكد أن اللاعب أصبح قريبًا من ارتداء شعار الفريق ومرافقة الفريق في معسكره الخارجي.

كما باتت إدارة الفيصلي على بعد خطوات من التوقيع مع محترف إفريقي، بعد أن طالبته بالالتحاق بالتدريبات الرسمية في المعسكر الخارجي، تمهيدًا لقيده في الكشوفات.