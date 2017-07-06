الاتفاق يواجه أولمبي عمان وباختاكور في تركيا

الدمام ـ أحمد البريك | Thursday, 07 July 2016 - 00:00 am

اعتمد الصربي ميودراج يسيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتفاق، المباريات الودية الخمس التي سيخوضها الفريق بمعسكره في تركيا، الذي سينطلق الاثنين المقبل ويستمر حتى الثلاثين من يوليو الجاري، ضمن البرنامج الإعدادي للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يفتتح الفريق الاتفاقي تجاربه الودية بمواجهة فريق فورتونا سيتارد الهولندي في 12 يوليو الجاري، على أن يواجه منتخب عمان الأولمبي في 15 منه، وبعدها يلتقي مع فريق سابيل الأذربيجاني في الـ 20 من نفس الشهر، ثم فريق آلتاي سبور التركي في الـ 23 منه، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة باختاكور الأوزبكي يوم 28 يوليو الجاري.

من جهة ثانية، رفع الجهاز الفني لفريق الاتفاق بقيادة الصربي ميودراج يسيتش أمس، درجة استعدادات الفريق اللياقية من خلال جملة من الحصص، التي فرضها على اللاعبين قبل أن يخصص الحصص الأخيرة للتدريبات الفنية.

فيما واصل الثلاثي: المهاجم العائد من المنتخب الأولمبي عبد الرحمن العبود تأهيله الطبي إثر تعرضه لآلام في العضلة الضامة، إلى جانب محمد الزبيدي الذي يواصل تأهيله منذ عودته من منتخب الشباب، ويحيى عتين الذي تعرض في تدريب أمس إلى شد في العضلة الخلفية للساق، حيث تقرر دخوله التدريبات الجماعية غدًا السبت.