في الاتحاد.. تجهيز اللاعبين بمناورة

جدة ـ ماجد هود | Thursday, 07 July 2016 - 00:00 am

أنهى الوطني حسن خليفة مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد، أمس الخميس، التدريبات الأولية للاعبي الفريق، بعد تكليفه من قبل إدارة النادي لقيادة التمارين إلى حين عودة التشيلي خوزيه سييرا، المدير الفني للفريق، من إجازته التي تنتهي اليوم، على أن يشرف على التدريبات الفعلية ابتداءً من يوم غد السبت، بعد أن منح خليفة اللاعبين راحة اليوم الجمعة.

وكان المدرب خليفة قد كثف التدريبات اللياقية لجميع اللاعبين في مران أمس، حيث أعطى اللياقة الجزء الكبير من الوقت، ومن ثم قام بتقسيم الفريق إلى مجموعتين، أدى اللاعبون خلالها مناورة مصغرة.

ومن المقرر أن يشارك في تمارين الفريق غدًا الكويتي فهد الأنصاري والتشيلي كارلوس فيلانويفا، بعد وصولهما من بلادهما، في وقت ينتظر فيه الجهاز الإداري وصول المصري محمود كهربا والتونسي أحمد العكايشي ليكتمل عقد الفريق.

من جهة أخرى، واصل أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، سلسلة تعاقداته، بتجديد عقدي الثنائي قصي خيبري وحسين حلواني لمدة موسمين، وذلك بحضور أحمد كعكي نائب الرئيس والدكتور إبراهيم بخيت مسؤول الاحتراف.

وبدوره، تمنى رئيس النادي التوفيق للاعبين وتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية خلال المرحلة المقبلة.