الشباب يتأهب لودية سيفيلد بـ“التكتيك”

الرياض ـ علي الحدادي | Thursday, 07 July 2016 - 00:00 am

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشباب اليوم الجمعة، تجاربه الودية في معسكره الإعدادي في النمسا، بمواجهة فريق سيفيلد النمساوي، ضمن البرنامج التحضيري للموسم الجديد.

وكان الفريق الشبابي قد أنهى استعداداته لهذه المواجهة، بتدريبات مكثفة على فترتين أمس الخميس، تحت إشراف الوطني سامي الجابر المدير الفني للفريق، الذي ركز في الفترة الصباحية على تعزيز النواحي اللياقية، إذ قسم أخوان ألفاندرو مدرب اللياقة اللاعبين إلى عدة مجموعات، طبق كل منها برنامجًا إعداديًّا مخصصًا.

فيما أخضع سامي الجابر اللاعبين في الفترة المسائية، إلى عدد من التمارين التكتيكية، قبل أن يجري مناورة، اختبر من خلالها جاهزية اللاعبين لمباراة اليوم.

من جهة أخرى، يصل المدافع محمد سالم إلى معسكر الفريق اليوم الجمعة، بعد أن تعاقدت معه إدارة النادي قادمًا من الفيصلي.