دعم جماهيري للاعبي الفتح

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Thursday, 07 July 2016 - 00:00 am

تفاجأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفتح أمس، بحضور عدد من المشجعين يحملون لافتة تدعم الفريق قبل بداية التدريبات، حيث أعلنوا وقوفهم مع الفريق في المرحلة الجديدة.

وأجرى الفريق الفتحاوي مرانه على ملعب النادي الرئيسي بحضور ومتابعة خالد الحليبي وإبراهيم الشهيل عضوي مجلس الإدارة.

وعمد التونسي فتحي الجبال، المدير الفني للفريق، إلى تقسيم الحصة التدريبية إلى جزأين، الأول شمل تمارين لياقية متنوعة عبر محطات مختلفة وموزعة على كامل مساحة الملعب، وفي الجزء الثاني من التدريبات قسم الجبال اللاعبين إلى مجموعتين، أجرى من خلالهما مناورة على نصف مساحة الملعب، وهدف منهما إلى الوقوف على مستويات اللاعبين الصاعدين من الفريق الأولمبي.