بارتوميو يؤكد: "ميسي الأعلى دخلا في العالم"

برشلونة - الفرنسية | Friday, 07 July 2017 - 14:14 pm

أصبح الارجنتيني ليونيل ميسي الذي مدد عقده اخيرا مع فريقه برشلونة وصيف بطل الدوري الاسباني لكرة القدم، اللاعب "صاحب أغلى دخل في العالم" بحسب رئيس ناديه جوسيب ماريا بارتوميو.



وقال بارتوميو في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو": "هو افضل لاعب في العالم، وندفع له كأفضل لاعب في العالم وفي تاريخ كرة القدم. لا احد يقدم لهذا النادي ما يقدمه ليو ميسي".



وأعلن برشلونة الاربعاء تمديد عقد ميسي (30 عاما)، أفضل لاعب في العام 5 مرات، حتى 2021 من دون ان يكشف عن قيمة العقد.



وكان ميسي ثالث لاعب في ترتيب الرياضيين الاعلى دخلا مع 80 مليون دولار اميركي، بينها 53 مليون رواتب ومكافآت، بحسب تصنيف مجلة "فوربس" المتخصصة مطلع يونيو 2017، وذلك قبل تمديد عقده.



وتصدر غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) الترتيب مع 93 مليون دولار اميركي بينها 58 رواتب ومكافآت يليه لاعب كرة السلة الاميركي ليبرون جايمس (86،2 مليونا دولار بينها 31،2 رواتب ومكافآت).



وسيبقى ميسي الذي انضم الى اكاديمية النادي عندما كان في الثالثة عشرة من عمره وبات افضل هداف في تاريخ العملاق الكاتالوني بتسجيله 507 اهداف في 583 مباراة رسمية، في صفوف الفريق حتى بلوغه الرابعة والثلاثين من عمره، اي ربما حتى نهاية مسيرته، علما بانه المح الى رغبته في اللعب في روزاريو مسقط رأسه وتحديدا نادي نيولز اولد بويز الذي يشجعه.



ويمضي اللاعب فترة شهر العسل في الارجنتين بعد زواجه في 30 يونيو من صديقته وأم طفليه انطونيلا روكوتزو.