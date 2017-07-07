الفيحاء يواصل تدريباته الصباحية ويترقب وصول فرنانديز اليوم

الرياض ــ الرياضية | Friday, 07 July 2017 - 15:18 pm

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تدريباته الصباحية خلال معسكره الحالي بمدينة انسبروك بالنمسا اليوم الجمعة بمشاركة جميع اللاعبين.



وحرص المدير الفني للفريق الروماني جالكا على عقد اجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب الذي بدأ بتمارين اللياقة لرفع المستوى اللياقي والجهد البدني ، بعدها قسم السيد جالكا اللاعبين الى مجموعتين أدى اللاعبين فيها تمارين على التمريرات القصيرة بالكرة. فيما أجرى حراس المرمى تمارين خاصة مع مدرب الحراس السيد رادو جبريل.



على صعيد متصل تترقب ادارة وجماهير النادي خلال الساعات المقبلة وصول المهاجم التشيلي روني فرنانديز الى مطار انسبروك بالنمسا والذي وقع مبدئيا مع الفيحاء مؤخرا حيث سيجري الفحوصات الطبية قبل أن يوقع العقد النهائي.